Генсек НАТО едет в Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Грузию в понедельник, 25 марта. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Новости-Грузияю.

«Этот визит — еще одно явное подтверждение того, что отношения Грузии и НАТО никогда прежде не были на таком высоком уровне», — подчеркнул премьер.

По словам Бахтадзе, с точки зрения отношений с НАТО, «очень успешной» для Грузии была Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила 15-17 февраля.

«Со стороны наших дружественных стран были озвучены очень важные новые посылы, в связи с тем, что в последующие годы безопасность региона Черного моря будет приоритетной в течение последующих лет как для Евросоюза, так и для НАТО. Это тот посыл, который мы пытались вынести в течение очень долгого времени – о том, что безопасность европейского сообщества и евроатлантического пространства невозможна без безопасности Черного моря», — сказал Бахтадзе.