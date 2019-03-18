В Бразилии арестован экс-президент Мишель Темер, который проходит по нескольким делам по коррупции. Его адвокат подтвердил арест.

Ордер на арест выдал судья Марсело Брайтас, который курирует часть обширного расследования о коррупции, связанного с откатами политикам и государственным чиновникам. С момента начала расследования в марте 2014 года, оно привело к тюремному заключению ведущих бизнесменов и политиков, в том числе экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силва.

Темер был арестован в рамках следствия по делу о взяточничестве при строительстве атомной электростанции Angra 3, сообщает Reuters.