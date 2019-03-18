Хаменеи: Европа нанесла Ирану удар в спину

Европа нанесла Ирану удар в спину. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Сайед Хаменеи, передает Mehr.

По его словам, Европа должна была решительно выступить против США в связи с выходом Вашингтона из иранского ядерного соглашения, , но она этого не сделала. «Европейские страны нанесли удар Ирану в спину в связи с ядерной сделкой», - отметил он.

Хаменеи отметил, что западные страны предоставляют Саудовской Аравии, которая является диктатурой, ядерный потенциал и даже заводы для создания ракет. Все это не означает, что Иран должен разрывать связи с западными странами, скорее это означает, что Иран не должен им доверять, подчеркнул он.

В июле 2015 года Иран и группа государства, известных как 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) подписали соглашение по ядерной программе Ирана - Совместный всеобъемлющий план действий. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп, который считал это соглашение «катастрофическим», объявил о выходе США из соглашения и ввел санкции против Ирана.