Глава МВД Украины назвал причину ссоры с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не должен контролировать МВД, заявил глава этого ведомства Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись доступна на YouTube.

По его словам, должность министра внутренних дел замкнута на парламент, а сам руководитель МВД должен быть «серьезной фигурой, обеспечивающей совсем другие функции». «У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики», — пояснил Аваков.

Именно попытка Порошенко получить полный контроль над МВД и стала причиной их ссоры, продолжил министр. Он подчеркнул, что в данный момент у него с президентом «нейтральные отношения».

«Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100 процентов понимал. Но в данном случае так не произошло», — добавил он.