Азербайджан против Хорватии Стартовые составы
Сегодня в 23:45 по бакинскому времени на стадионе «Максимир» в Загребе начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Хорватии и Азербайджана.
Стартовые составы команд уже известны:
Хорватия – Ловре Калинич, Йосип Брекало, Борна Баришич, Иван Перишич, Дуже Чалета-Цар, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Бруно Петкович, Домагой Вида;
Азербайджан – Салахат Агаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Махир Мадатов, Рамиль Шейдаев, Дмитрий Назаров, Эдди Исрафилов, Дмитрий Назаров.
Судить встречу будет бригада арбитров из Болгарии во главе с Георгием Кабаковым.
Напомним, что Хорватия и Азербайджан играют в отборочной группе «E». Сегодня в нашей группе параллельно будет проходить матч Словакия – Венгрия. Также в соперниках у нас Уэльс.