Турция осудила США из-за Голланских высот
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что желание США признать суверенитет Израиля над Голанами обернется насилием. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, рост насилия увеличится вместе с возросшими человеческими страданиями.
«Территориальная целостность стран является основополагающим принципом международного права. Попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву, приведут только к росту насилия в регионе», — добавил Чавушоглу.