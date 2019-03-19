Проект реновации пятиэтажных домов первого периода индустриального строительства (так называемых «хрущевок») московские власти начали в 1999 году. В 2009 году было принято решение о расселении одного из таких домов в Свиблово (Северо-Восточный административный округ), в котором проживали сестры Людмила и Марина Сигуновы. Вместо их трехкомнатной квартиры общей площадью 61,5 кв. метров префектура предложила также трехкомнатную 70,3 кв. метров и с двумя балконами в расположенном в 50 метрах от старого новом доме. Однако собственниц не устроил такой вариант из-за площади комнат, встроенных шкафов, отсутствия балконов в спальнях и этажа.

Иск о принудительном изъятии квартиры Сигуновых в «хрущевке» они расценили как попытку незаконной экспроприации. Но, удовлетворяя требования властей, Бабушкинский районный суд пришел к выводу, что новое жилье было больше изымаемого, а его оценочная стоимость превышала в полтора раза стоимость старого. Более того, суд расценил поведение Людмилы Сигуновой как «оскорбительное (злостное злоупотребление правом)» и попытку получить неоправданное обогащение за счет города. К такому же выводу пришла и апелляционная коллегия.

В поданной в Страсбург жалобе собственницы утверждали, что решение о переселении не преследовало какой-либо законной цели. По их мнению, строительство новых зданий не предназначалось для размещения бедных людей, а новые квартиры не были социальным жильем. Заявители отрицали, что их здание являлось «нездоровым» или морально устаревшим.

Но ЕСПЧ отклонил такие доводы, признав оспариваемые действия государства соответствующими российскому законодательству. В частности, Конституция России допускает принудительное отчуждение имущества для государственных нужд при условии предварительного и равноценного возмещения. В данном случае все предоставленные экспроприированным лицам гарантии были соблюдены. Ведь заявители ни разу не утверждали, что новая квартира имела более низкую стоимость - несогласия сводились к отсутствию балконов в определенных местах, встроенным шкафам и так далее. «Тем не менее ни один закон Москвы, ни Конвенция, не гарантирует право быть переселенным в одном корпусе. В заключение Европейский суд отмечает, что заявители получили новую, немного большую квартиру значительно более высокой стоимости, которая находилась в непосредственной близости от их бывшего жилища. Он считает, что мера была пропорциональной», - заключили страсбургские служители Фемиды.

По мнению старшего юриста Института права и публичной политики Ольги Подоплеловой, представлявшей интересы сестер Сигуновых в ЕСПЧ, принятое решение в первую очередь ориентирует граждан на необходимость постановки земельного участка под домом на кадастровый учет. «Отсутствие такой регистрации сыграло в данном случае решающую роль для вывода о том, что право собственности заявительниц не было нарушено. При других обстоятельствах выводы ЕСПЧ могут быть иными», - убеждена Ольга Подоплелова.

В ходе реновации домов первого периода индустриального строительства в Москве было расселено 160 тысяч семей, снесено почти 1,7 тысячи «хрущевок» общей площадью 6 млн кв. метров.