В Норвегии заработал первый в Европе подводный ресторан

Первый в Европе подводный ресторан Under открыли в норвежской прибрежной коммуне Линнеснес. Ресторан расположен на глубине 5,5 метра, его площадь составляет 495 квадратных метров, сообщает Wallpaper.

Меню в ресторане нет, предлагается сезонный сет стоимостью $265.

По форме ресторан похож на перископ. Постройка выполнена из стекла толщиной почти в метр и укрепленного бетона, чтобы выдерживать натиск сильных волн и других экстремальных погодных условий.

Такого типа рестораны также работают в ЮАР, Дубае и на Мальдивах.