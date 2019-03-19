Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал матч с Хорватией, в котором наша команда вела в счете, но все же уступила 1:2, передает корреспондент haqqin.az из Загреба.

«Поздравляю с победой сборную Хорватии. Они заслужили эту победу. Но я счастлив, потому что мы были близки к ничьей в этой фантастической атмосфере. Мои игроки сделали все, что было в их силах. Жаль, что в конце не смогли сравнять счет.

Хорватия – абсолютно лучшая команда в нашей группе. Это игра очень важна для нашего будущего с точки зрения мотивации. Она позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Судейство? Я думаю, что судья свистел в нашу сторону несколько больше, чем было на самом деле. Это мое субъективное мнение. Но Хорватия была однозначно сильнее. Дело тут не в судье.

Мы хорошо подготовились к этой игре. Если бы нам повезло, то взяли бы тут одно очко. Но я не могу сказать, что недоволен игроками.

Хорватия – финалист чемпионата мира, четвертая команда в рейтинге. А мы в районе сотого места. Против такой команды мы сыграли достойно. Если бы в конце первого тайма мы не пропустили, то, конечно, шансы на положительный результат были бы выше.

Кем из игроков я недоволен? Я не хочу никого выделять. Возможно, кто-то сыграл слабее, но в целом я доволен игрой всей команды. Все выложились по полной.

Хорватия всегда в моем сердце, но сегодня мое сердце билось со сборной Азербайджана. И я очень хотел отнять очки у Хорватии. Мы сегодня хотели подарить азербайджанскому народу как минимум одно очко, но не получилось.

У нас будет время, чтобы подготовиться к следующим играм. Июнь будет очень важен для нас. Мы будем играть дома со Словакией и Венгрией».

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сказал после игры следующее:

«Мы сделали главное – выиграли. Удачно стартовали в отборе. И теперь будем готовиться к матчу с Венгрией.

В первом тайме сборная Азербайджана была очень мотивирована, а мы играли медленно. После перерыва мы были более активными, создавали моменты и достигли своей цели».