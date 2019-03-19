Рамиль Шейдаев: «Гол в ворота Хорватии не принес мне радости»

«Разочарован, что проиграли. И неважно, что мы играли со второй командой мира… У нас нет ни одного очка. Обидно.

В первом эпизоде я не забил, но забил во втором. Должен был и в первом случае забивать, однако вратарь отбил. Но, кто знает, может, если бы был гол в первом моменте, то у меня не было бы второго шанса.

Гол получился красивый, но, увы, результата не принес. Гол есть гол, он останется в памяти.

Да, я забиваю четвертый матч подряд. Рад, что забиваю, но, повторюсь, он мне такой радости не принес, как три предыдущих, так как не добились нужного результата. Мы могли добыть одно очко. Пропустили гол в раздевалку…

Заслужили ли мы поражение? Это сложно сказать. Но взять очко могли. Сложно всю игру обороняться. Хотя у нас было два момента. Но не повезло.

С кем я поменялся майкой в сборной Хорватии? Ни с кем. Это не мое».