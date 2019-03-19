Скажем откровенно, в Азербайджане российская компания «ЛУКОЙЛ» пользуется особым почтением. А к главе компании, азербайджанцу по происхождению Вагиту Алекперову здесь относятся с большим пиететом – ведь земляк достиг немыслимых вершин в мировой экономике. Да еще каких, при наличии миллиардов долларов его имя так ни разу и не упоминалось ни в грязных политических интригах, ни в экономических, а тем более скандальных развлекательных историях. Одним словом, выдающийся азербайджанец, который больше делает, чем говорит.

Все эти высокие качества местные журналисты могли наблюдать и во второй половине 90-х годов пошлого века, когда знаменитый нефтяник-азербайджанец часто приезжал в Баку. Правда, он и тогда не очень любил афишировать себя, но к общению с журналистами его обязывало участие компании в «контракте века» - разработке блока морских месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). А затем «ЛУКОЙЛ» вошла и в другой консорциум – по разработке гигантского газового месторождения «Шахдениз». Нужно отметить, что в проектах участвовали и другие компании, намного более известные, но ни один из их руководителей не пользовался у журналистов такой популярностью, как Алекперов. Другие устраивали в ходе своих визитов в Баку громкие приемы, пресс-конференции, чтобы довести до общественности свои цели. А своего земляка интервьюировать, если это так можно назвать, приходилось в основном в аэропорту или во время коротких перерывов, да и то, если повезет.

Но и этому пришел конец после того, как в начале 2000-х годов «ЛУКОЙЛ» продала свою долю в АЧГ, нам приходилось довольствоваться сообщениями об этой компании и ее главе лишь из российских источников. Многие поговаривали, что Алекперова у нас чем-то обидели, хотя сам он ясно дал понять: компании просто не интересно было участие в проекте АЧГ в качества обычного акционера. Российский лидер метил в операторы, но происшедшие в консорциуме перемены сделали это невозможным. И никаких обид. К тому же из проекта «Шахдениз» и трубопроводного консорциума ВТС компания так и не вышла.

И вот спустя полтора десятка лет нашим журналистам вновь удалось пообщаться со своим знаменитым земляком, и мы стали свидетелями верности сказанных им тогда слов. Глава «ЛУКОЙЛ» принял участие в работе 13-го заседания Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК+, которое прошло 18 марта в Баку. И буквально ошарашил журналистов новым заявлением. По его словам, российская компания намерена расширить свое присутствие в Азербайджане. И о каких обидах можно говорить, если В.Алекперов ясно подчеркивает, что в нашем регионе имеются все инвестиционные условия.

Более того, Алекперов даже не утаил своих планов. Его компания проявляет интерес к участию в таких проектах, как «Умид-Бабек» и «Апшерон» с доказанными крупными запасами газа и конденсата. В частности, «ЛУКОЙЛ» планирует приобрести 20% в газовом проекте «Апшерон» - по 10% у Total и SOCAR. Правда, меморандум пока не подписан, но уже направлено соответствующее обращение. Но если скупой на слова глава компании заговорил об этом, думается, договоренность между сторонами, пусть и устная, уже достигнута.

С «Апшероном» все более или менее ясно. Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока «Апшерон» сроком на 30 лет подписано в 2009 году. Сейчас в проект входят только две компании - SOCAR (50%) и Total (50%, оператор). Месторождение расположено в 100 км от Баку на глубине 500 м, контрактная площадь – 747 кв. км. По итогам бурения первой разведочной скважины подтверждено наличие значительных запасов - они оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. Бурение первой добывающей скважины началось в мае 2018 года. Газ, добываемый на первом этапе разработки месторождения, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. В рамках первого этапа разработки "Апшерон" планируется добывать около 1,5 млрд кубометров газа и 700 тыс. тонн конденсата. На втором этапе планируется добыча до 4 млрд кубометров газа в год. Начало добычи запланировано на 2020 год. Так что «ЛУКОЙЛ» может стать участником проекта как раз к началу добычи первых объемов углеводородов.

Да, если "Апшерон" уже находится на финишной прямой, то сказать это о месторождениях «Умид» и "Бабек" пока не приходится. Правда, SOCAR самостоятельно провела здесь разведочные работы. По результатам бурения первой разведочной скважины на месторождении «Умид» объем запасов месторождения оценивается более чем в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. А запасы перспективной структуры "Бабек", по предварительным данным, могут составлять 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата. И, что самое интересное, хотя эти данные получены уже давно, SOCAR не торопится с дальнейшей разработкой этих структур. Госнефтекомпания открыто говорит о поиске оператора для них, словно ищет хорошего жениха для богатой невесты с выставленным на показ приданным. И, кажется, уже нашел его. Таким образом, российская компания может стать сразу участником разработки всех трех крупнейших газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.