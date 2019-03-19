Помпео: Трамп — «спаситель еврейского народа»

В ответ на вопрос, является ли Трамп новой Эстер (Есфирь или Эсфирь; библейская царица, убедившая персидского царя не истреблять еврейский народ. В воспоминание об этом событии установлен праздник Пурим, который иудеи в этом году отмечали 21 марта), в интервью изданию CBN в Иерусалиме Помпео заявил: «Как христианин я, конечно, верю, что это возможно».

Помпео также заявил, что администрация Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила накануне, что Трамп действует в интересах Израиля больше, чем любой другой президент за всю историю США.

Отметим, что в четверг Трамп в Твиттере заявил о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которые Сирия считает своей территорией. Турция уже предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. Евросоюз в свою очередь заявил, что его позиция не изменилась: он не признает Голаны израильскими.