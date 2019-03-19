Минобороны: Азербайджанские позиции снова под обстрелом

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гызылгаджилы, Джафарли, на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.