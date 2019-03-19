Женщины Новой Зеландии надели платки, чтобы поддержать мусульманок
Женщины в Новой Зеландии надели на голову платки 21 марта, чтобы продемонстрировать солидарность с мусульманами после стрельбы в мечетях. Об этом сообщает Reuters.
Идею предложила врач из Окленда Тайя Ашмен. Она услышала о женщине, которая была слишком напугана, чтобы выходить из дома, поскольку думала, что платок сделает ее мишенью для террористов. «Я хотела сказать: мы с вами, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома на своих улицах, мы любим, поддерживаем и уважаем вас», — рассказала Ашмен.
После этого к акции присоединились другие женщины из Окленда, Веллингтона и Крайстчерча.
Во время встречи с представителями мусульманской общины премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн надела черный платок. Также женщина-офицер полиции с платком на голове и автоматом в руках охраняла кладбище, где похоронили жертв атаки.
Напомним, 14 марта 28-летний австралиец Брентон Таррант напал на мечети в городе Крайстчерч. В центральной мечети Аль-Нур он убил 41 человека, многих ранил, потом отправился в мечеть Линвуд Масджид, где убил еще семерых. 49 раненых поступили в госпитали, один из них позже скончался. Перед нападением он опубликовал ссылку на многостраничный «манифест» с расистскими тезисами. Он также вел онлайн-трансляцию убийств.