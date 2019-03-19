Женщины Новой Зеландии надели платки, чтобы поддержать мусульманок

Женщины в Новой Зеландии надели на голову платки 21 марта, чтобы продемонстрировать солидарность с мусульманами после стрельбы в мечетях. Об этом сообщает Reuters.

Идею предложила врач из Окленда Тайя Ашмен. Она услышала о женщине, которая была слишком напугана, чтобы выходить из дома, поскольку думала, что платок сделает ее мишенью для террористов. «Я хотела сказать: мы с вами, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома на своих улицах, мы любим, поддерживаем и уважаем вас», — рассказала Ашмен.

После этого к акции присоединились другие женщины из Окленда, Веллингтона и Крайстчерча.

Во время встречи с представителями мусульманской общины премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн надела черный платок. Также женщина-офицер полиции с платком на голове и автоматом в руках охраняла кладбище, где похоронили жертв атаки.