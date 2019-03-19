Эльхан Мамедов: «Гол в ворота Хорватии стал для нас приятным сюрпризом»

«Мы остались довольны игрой сборной Азербайджана в Загребе, - говорит генсек. - Правда, итоговый результат оказался не в нашу пользу, но игрой удовлетворены. Конечно, и для нас стало приятным сюрпризом, что наша команда, играя против второй сборной мира, смогла забить. Причем сделала это первой.

Мы также удивились тому, что наша команда с первой до последней минут дисциплинированно выполняла установку главного тренера, который построил игру на контратаках.

Рамиль Шейдаев мог забить на контратаке в первом моменте. Жаль, что тогда не получилось. Но получилось во второй раз. И это здорово!

Во втором тайме у нас тоже были моменты. Особенно вспоминается эпизод, когда бил Дмитрий Назаров. В целом команда сыграла хорошо. Мы думали, что в концовке наши устанут, но, наоборот, мы перешли в атаку. Интересно было за этим наблюдать.

Еще один любопытный и необычный для нашего футбола момент для анализа. В конце главный тренер убирает с поля Гара Гараева и выпускает второго нападающего Руфата Дадашова. Видимо, тренер и команда почувствовали, что есть шанс сравнять счет в этом матче.

И не будем забывать, что Юрчевич работает всего месяц и не проводил никаких товарищеских игр и сборов. В стартовой игре играть с самым сильным соперником с одной стороны сложно, но с другой - ты сразу видишь свою истинную силу.

Каковы наши шансы с такой игрой попасть на Евро-2020? Ясно, что фаворит в нашей группе – Хорватия. Мы сыграли с сильнейшей командой группы, и для нас все впереди. Самыми важными будут два домашних матча в июне этого года против Словакии и Венгрии. В мае планируем организовать для сборной зарубежный сбор и провести один товарищеский матч.

Какова система премиальных в сборной? Мы делим призовой фонд на две части. 50 процентов команда получает в случае успеха в конкретном матче, а остальные деньги может получить в случае решения задачи по выходу в следующий этап. Эта система служит дополнительной мотивацией для футболистов».