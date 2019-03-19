Между народами Азербайджана и Пакистана исторически сложились дружеские отношения, несмотря на отдаленное друг от друга расположение двух стран с географической точки зрения. Об этом было сказано на встрече министров обороны Азербайджана и Пакистана - генерал-полковника Закира Гасанова и Первеза Хаттага, сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

По словам пакистанского министра, отношения двух стран в различных сферах достаточно укрепились. Он также отметил большой потенциал для военного сотрудничества.

В свою очередь Закир Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие корни, отметив, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга в международных организациях.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим интерес.

Отметим, что делегация во главе с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым находится с официальным визитом в Пакистане.