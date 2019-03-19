Семь человек погибли и еще семь пострадали в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в китайской провинции Хубэй, передает Интерфакс со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел около 6:00 по местному времени в городском округе Цзаоян. Находившийся за рулем мужчина застрелен прибывшей на место полицией.

Местные власти считают, что водитель совершил наезд намеренно. Его мотивы пока не известны.