Два человека сгорели во время аварии в Геранбое
В Геранбое грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Ford, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, в результате ДТП воспламенились горючие детали Ford. Обнаруженные в этом автомобиле сгоревшие тела двух человек (личности пока не известны) были извлечены из транспортного средства спасателями и переданы в соответствующую структуру.
Грузовой автомобиль был защищен от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.