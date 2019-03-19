«Цель сборной Азербайджана – попасть в Армению»

Напомним, наша команда сыграла в Краснодаре вничью 1:1 с Россией. 23 марта сборная Азербайджана сыграет с Ирландией, а 26-го – с Румынией. Победитель группы выйдет в финальную часть чемпионата Европы.

«Я смотрел игру юношеской сборной против России, - говорит генсек. - Команда хорошо подготовилась, и мы ожидали, что в первой игре она покажет то, на что способна. Обсуждали это с главным тренером Вугаром Мамедом, и он отметил, что первая игра очень важна. И ребята смогли это сделать. Играли против хозяев, которые хотели заработать 3 очка. Но и мы могли победить, у нас были моменты. Набрали 1 очко, и это тоже очень важно. Хороший результат для старта.

Другие соперники тоже сильны. Особенно Ирландия. Она уверенно обыграла Румынию со счетом 5:0. Но после ничьей с Россией, думаю, что наша команда почувствует психологическую уверенность в себе.

Мы понимаем, что в Элитном раунде нет слабых команд, но перед командой поставлена цель выйти в финальную стадию чемпионата Европы, несмотря на то, что она пройдет в Армении - в стране, с которой у нас нет отношений».