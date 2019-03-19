Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего пакистанского коллегу Арифа Алви по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан, сообщает АзерТАдж.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника.

Азербайджан и Пакистан связывают отношения крепкой дружбы и партнерства. Высокий уровень наших межгосударственных отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, отражает волю двух братских народов.

Убежден, что развитие двусторонних отношений, углубление сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших народов и стран.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.