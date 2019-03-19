В Греции в российское посольство бросили гранату
У здания дипломатического представительства России в Афинах произошел взрыв, сообщает ТАСС.
Здание оцепили из-за сообщений о брошенной через забор гранате.
Отмечается, что взрыв не был сильным. Нанесен незначительный материальный ущерб, пострадавших нет. На территории консульского отдела работают полицейские саперы.
Ранее камеры наружного наблюдения сняли двух человек на мотоцикле, которые забросили неизвестный предмет на территорию посольства и скрылись.