Президент Грузии отказалась говорить с азербайджанцами по-русски

«Я очень горжусь и говорю это во всем мире, что Грузия — место, где могут жить все; люди различного происхождения, различной религии живут вместе так, что между ними нет не то что конфликта, но и никаких разногласий», — сказала она в Гардабани.

По словам Зурабишвили, все жители Грузии должны увидеть, что, к какой бы партии, религии, этническому происхождению они ни принадлежали, у них есть только одно будущее — общее.

«Мне очень жаль, что здесь я не могу говорить с вами так, как хочу, хочу, чтобы было больше отношений. Я не смогу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это не язык, который нас объединяет», — объяснила глава грузинского государства, добавив, что «может выучить несколько слов на азербайджанском», однако предпочла бы общаться с населением на одном языке.

«В то же время вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это — то богатство Грузии, по отношению к которому у других стран есть маленький изъян, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать совместное проживание, укреплять и в будущем быть примерной страной, которая поразит весь мир», — заключила Саломе Зурабишвили.