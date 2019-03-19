Как боснийского футболиста избили в азербайджанском клубе

Перед отборочным матчем Хорватия – Азербайджан в хорватских СМИ была опубликована история некоего Домагоя Косича, игравшего в сезоне 2005/2006 за бакинский клуб «Олимпик». Позднее эта команда была переименована в «Олимпик-Шувелан», потом - в АЗАЛ, а сейчас носит название «Шувелан» и играет в Первом дивизионе.

Косич, который сейчас работает помощником тренера в загребском «Динамо-2», рассказал о том, как много лет назад он столкнулся с крайне неприятным отношением к себе в «Олимпике», в результате чего его пребывание в нашей стране превратилось в ад, пишет хорватское издание 24sata.hr.

«Олимпик» тогда тренировал хорват Степан Чордаш, - рассказывает 43-летний специалист. - Клуб обещал игрокам очень многое и приглашал их в Баку, а когда кто-то из футболистов их не устраивал, то ему просто возвращали паспорт и говорили, что игрок не получил разрешение на работу.

Но были и другие случаи. Когда местный чемпионат начался, мы должны были подписать контракт, но нам заплатили меньше того, что обещали. Да еще и пригрозили, что если мы не подпишем контракт на условиях клуба, то нам просто не вернут паспорт.

В клубе также были хорват Бошко Пераица и сербы Милошевич и Петрович (Семен Милошевич на самом деле босниец. Также стоит отметить, что в том сезоне за «Олимпик» играло большое количество футболистов из бывшей Югославии – haqqin.az)».

В итоге Косич, если верить статистике Профессиональной футбольной лиги, все-таки провел два матча в чемпионате Азербайджана. Столько же сыграл Милошевич. А Пераица провел три матча. Информации о Петровиче в архиве на сайте ПФЛ нет.

«После серии плохих результатов в клубе нам сказали, что наши контракты недействительны, - продолжает Домагой Косич. - Кульминацией всего стал красная карточка, которую Милошевич получил в одном из матчей. После этого в команде произошел конфликт. К иностранцам в клубе были настроены враждебно, и местные футболисты ждали момента, чтобы наказать нас. Один из лидеров клуба не принял извинений Милошевича и ударил его кулаком, после чего его товарищи по команде присоединились к нему.