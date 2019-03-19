Евросоюз и Россия признали Голанские высоты сирийскими

«Позиция Евросоюза не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты», — передает ее слова РИА Новости.

В свою очередь Россия также заявила о признании Голанских высот сирийской территорией. Об этом в эфире радио «Коммерсант ФМ» сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

Захарова напомнила, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. «Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — отметила она.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что решил признать Голаны израильской территорией. Противоречивое сообщение Трамп опубликовал накануне в своем Twitter, отметив, что территория важна для стабильности как Израиля, так и всего региона. Предполагается, что официально о признании США Голан израильскими будет объявлено в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты, который состоится на следующей неделе.

Напомним, в 1967 году после Шестидневной войны Израиль оккупировал часть сирийской территории, в том числе Голанские высоты, и объявил о своем суверенитете над ними. Совбез ООН признал аннексию территории незаконной. С тех пор Голаны являются спорной территорией и еще одной причиной сирийско-израильского конфликта.