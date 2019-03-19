В Казахстане задержали протестующих против переименования Астаны
Полиция Казахстана задержала сегодня в Астане и Алма-Ате несколько десятков человек, пытавшихся провести шествие против переименования столицы страны, пишет ТАСС со ссылкой на казахстанский интернет-журнал "Власть".
"В Астане задержано несколько десятков человек. Полностью заполненный задержанными активистами автобус был направлен в Сарыаркинский отдел полиции. Задержана также корреспондент радио "Азаттык" в Астане Светлана Глушкова. Только один из активистов успел развернуть плакат, но был немедленно задержан полицией", - сообщает казахстанское издание.
Полиция перекрыла центральный вход в торговый дом "Шапагат" и направляет пришедших горожан к другим выходам.
"В Алма-Ате около 20 человек было задержано на пересечении улиц Панфилова и Гоголя. Ни у кого из задержанных не было транспарантов, как минимум у одного человека были при себе синие шарики... Задержания произошли после того, как группа людей дала комментарии в прямом эфире радио "Азаттык". Люди выражали недовольство идеей переименования Астаны", - отмечается в сообщении.
Отметим, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент Казахстана на совместном заседании палат принял законодательные поправки в Конституции относительно переименования Астаны.