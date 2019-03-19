В Казахстане задержали протестующих против переименования Астаны

Полиция Казахстана задержала сегодня в Астане и Алма-Ате несколько десятков человек, пытавшихся провести шествие против переименования столицы страны, пишет ТАСС со ссылкой на казахстанский интернет-журнал "Власть".

"В Астане задержано несколько десятков человек. Полностью заполненный задержанными активистами автобус был направлен в Сарыаркинский отдел полиции. Задержана также корреспондент радио "Азаттык" в Астане Светлана Глушкова. Только один из активистов успел развернуть плакат, но был немедленно задержан полицией", - сообщает казахстанское издание.