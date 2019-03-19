Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан

Выразив признательность за прием, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов передал Арифу Алви слова приветствия и добрые пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви принял сегодня находящуюся с визитом в этой стране делегацию Минобороны Азербайджана, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Как отметил министр обороны, Азербайджан придает важное значение отношениям с Пакистаном, в частности, военному сотрудничеству.

В свою очередь президент Пакистана Ариф Алви отметил высокий уровень межгосударственных связей, а также дружественные отношения между двумя народами, подчеркнул важность развития сотрудничества в области обороны, в военно-технической и других сферах.

Ариф Алви выразил удовлетворение поддержкой Пакистаном Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, отметив, что это и впредь будет продолжаться, а также важность решения этого вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим интерес.