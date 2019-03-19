Porsche представил новый Cayenne Coupe Фото
Германский автопроизводитель Porsche представил в Штутгарте новую модель Cayenne Coupe, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Автомобиль, который базируется на платформе кроссовера Cayenne третьего поколения, получил узнаваемый дизайн. Из-за опущенной на 20 мм кромки крыши лобовое стекло и передние дверные стойки выглядят более пологими по сравнению с Cayenne. Задняя часть стала шире на 18 мм за счет иных дверей и крыльев.
Все версии Cayenne Coupe оснащены спойлером, который выдвигается на скорости выше 90 км/ч и повышает прижимную силу на задней оси.
Автомобиль будет предлагаться с 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с., а также с 550-сильным агрегатом объемом 4,0 л.
В стандартную комплектацию Porsche Cayenne Coupe входит панорамная крыша, усилитель рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые колесные диски, парковочный ассистент с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management.