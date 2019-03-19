Синоптики о погоде на завтра

В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным , говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление снизится с 765 миллиметров до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, в восточных районах прогнозируется моросящий дождь. К вечеру в некоторых западных районах также возможны дожди. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.