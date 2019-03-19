Отмечается, что если же инфляцию учитывать, то реальный рост зарплат составил 1,3 процента.

Номинальный (без учета инфляции) доход жителей Германии в 2018 году вырос на 3,1 процента, что стало рекордным значением с 2011 года, пишет Дойче велле со ссылкой на сообщение Федерального статистического ведомства в Висбадене.

Согласно статистике, на востоке Германии, в землях бывшей ГДР, номинальный доход рос сильнее - там он увеличился на 3,6 процента, тогда как в западных землях только на 3,0 процента.

Однако на западе страны существенно выше средняя зарплата - 53 054 евро в год без учета вычета налогов. В бывшей ГДР она составляет 40 334 евро. В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.

Согласно данным портала Gehalt.de, выгоднее всего работать в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург. В среднем в этих регионах платят от 47 000 до 51 000 евро в год до вычета налогов.