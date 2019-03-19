«Новозеландскому Брейвику» грозит пожизненный срок

Террорист, напавший на мечети в новозеландском городе Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению в одиночной камере. Об этом сообщил вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, выступая на чрезвычайном заседании исполкома Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, созванном председательствующей в ней Турцией.

«В прошлую пятницу в Новой Зеландии люди, которые пошли в мечети, чтобы совершить пятничную молитву, подверглись трусливому нападению. С этого момента террорист будет подчиняться законам Новой Зеландии и проведет остаток своей жизни в одиночной камере», — передает слова Питерса телеканал Haberturk.

Смертная казнь как высшая форма наказания в Новой Зеландии отсутствует. Для особо опасных преступников в стране действует так называемая «гуманная тюрьма» в Окленде, где, как сообщает The Guardian, преступники могут заниматься йогой, медитацией и выращиванием сада.