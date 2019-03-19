Глава представительства Евросоюза в Баку призвал власти отменить визы для европейцев

Прежде всего Янкаускас поблагодарил сайт за объективное освещение проблем визового и безвизового порядка пересечения государственных границ. Вместе с тем, по мнению представителя евроорганизации, Азербайджану все же следует принять решение о безвизовом въезде для граждан стран Евросоюза, поскольку это принесет несомненную пользу государству.

«У вас уникальная страна, и жаль, что европейцы так мало знают об Азербайджане. Вот недавно в Баку гостила делегация датских школьников, и они были просто в восторге от вашей страны. Почему же Азербайджану не воспользоваться своими преимуществами и не привлекать больше европейских туристов?

За прошлый год Азербайджан посетили чуть больше 100 тысяч европейцев. Это очень мало, если учесть, что соседние страны посещают в год до миллиона европейских туристов. На встречах с официальными лицами Азербайджана мы поднимаем этот вопрос, и они соглашаются с нашим мнением, но ссылаются на необходимость взаимных мер.

Однако, перед тем как ЕС отменил визы для Грузии и Украины, эти страны задолго до этого решения в одностороннем порядке отменили визы для европейцев. Встречи и разговоры о безвизовом режиме для ваших граждан идут, следующий раунд переговоров о принятии соглашений об облегчении виз и реадмиссии намечен на середину этого года в Баку.

"После того как будет согласовано множество вопросов, мы подойдем к предоставлению Азербайджану дорожной карты», - пообещал Кестутис, добавив, что параллельно ведутся переговоры об авиационном соглашении, и сейчас в этом плане ожидается ответ азербайджанской стороны.