Добыча нефти в Беларуси не так рентабельна, как сельское хозяйство, заявил президент Александр Лукашенко, отметив, что у сельскохозяйственной отрасли страны большой экономический потенциал, передает БЕЛТА.

«Лен производим, молоко… Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, — самая хорошая легкая нефть, — мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность», — отметил глава белорусского государства на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района.

«На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить», — подчеркнул Лукашенко, призвав белорусов анализировать рынки и ориентироваться на те виды продукции, которые наиболее востребованы.