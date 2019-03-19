Аль-Багдади изменил внешность и пытается бежать из Сирии

Согласно информации, аль-Багдади укоротил бороду и покрасил ее в рыжий цвет, также он носит не характерную для террористов ИГ афганскую одежду. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни в последние пару лет аль-Багдади страдает от ожирения.

Главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади поменял внешность и несколько раз безуспешно пытался бежать из Сирии в Ирак, пишет газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник.

Источник утверждает, что аль-Багдади находится не на территории «последнего оплота» ИГ в Багузе, а в другом районе Сирии. Он добавил, что смена имиджа не помогла ему выбраться из страны.

По словам источника, аль-Багдади «перемещается преимущественно в обычных гражданских автомобилях или такси».

Сообщения о возможной ликвидации аль-Багдади неоднократно поступали в последние годы, однако не были подтверждены. В августе 2018 года телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не управляет группировкой.