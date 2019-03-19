Супруга Саакашвили возглавит Зугдиди?

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" выдвинуло кандидатуру супруги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандры Рулофс на пост в мэры Зугдиди (административного центра края Самегрело-Верхняя Сванетия на западе страны), пишет Интерфакс.

"Мы уверены в безоговорочной победе Сандры Рулофс на предстоящих выборах мэра в Зугдиди, если выборы не будут сфальсифицированы властями", - заявил на брифинге лидер объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе.

Пост мэра Зугдиди остается вакантным с осени 2018 года, когда бывший градоначальник Лаша Гогия был задержан правоохранительными органами по обвинению в получении взятки.