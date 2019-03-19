Эльмир Алиев, отдел спорта 16:54

Итак, сборная Азербайджана провела свой первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы. Вопреки прогнозам очень многих болельщиков в нашей стране, подопечные Николы Юрчевича не проиграли с крупным счетом и даже вели по ходу матча 1:0.

Великолепный гол забил Рамиль Шейдаев! Находясь на правом краю атаки, он получил пас от Ричарда Алмейды, вошел в штрафную, где футболисту «Крыльев Советов» не смог помешать сопровождавший его защитник Дуже Чалета-Цар. А до этого у Рамиля был еще один стопроцентный шанс. Тогда он получил мяч на левом фланге от Эдди Исрафилова, оставил не у дел Домагоя Виду и все того же Чалета-Цара. Увы, после удара Шейдаева мяч попал во вратаря, а на добивании Рамилю помешал… Махир Мадатов. В результате отличный момент, который создал себе Шейдаев, был запорот. Рамиль провел на поле все 90 минут, выложился без остатка. В конце второго тайма чувствовалось, что сил у него все меньше и меньше. После матча в соцсетях Шейдаев получил сотни, если не тысячи сообщений с благодарностью за прекрасный гол и отличную игру. Были и те, кто задались вопросом: а почему Рамиль не попадал в основу «Карабаха», когда выступал за агдамский клуб в сезоне 2017/18? Начнем с того, что Шейдаев – футболист, который может заиграть не у каждого тренера и не в каждой команде. Это стало понятно уже давно. К примеру, в самарских «Крыльях Советов», где Рамиль забил три гола в трех последних матчах, ему не удавалось проявить себя при бывшем главном тренере Андрее Тихонове. Зато, как только команду возглавил черногорец Миодраг Божович, дела у азербайджанского футболиста пошли в гору.

У каждого тренера свой взгляд на футбол и, в частности, на построение игры в атаке. Возможно, Рамиль в «Карабахе» попросту не подходил по стилю игры Гурбану Гурбанову. К тому же не стоит забывать, что в тот сезон в «Карабахе» впереди играли такие футболисты, как Дино Ндлову и Педро Энрике. В Лиге Европы нынешнего сезона, когда ни Ндлову, ни Энрике в «Карабахе» уже не было, Шейдаев наверняка получил бы у Гурбана Гурбанова больше игрового времени, ибо агдамцы испытывали огромные проблемы в нападении. Однако форвард и «Карабах» попрощались друг с другом до начала сезона. Если Шейдаев провел отличный матч, то для некоторых игроков сборной Азербайджана игра в Загребе получилась провальной. В первую очередь, речь идет о Дмитрии Назарове и Махире Мадатове. Почти каждое их касание мяча завершалось потерей. Добавим сюда и эпизод с первым забитым голом в наши ворота. Назаров стоял на линии и преградил путь мячу в ворота. Но снаряд отлетел от него как от стенки, после чего Баришич добил его в сетку. Мадатов же запомнился вышеотмеченным эпизодом, когда он помешал Шейдаеву повторным ударом отправить мяч в ворота и еще стал предъявлять умнице-Рамилю претензии! Что можно сказать по первой игре о Николе Юрчевиче? На фоне приличного счета о работе хорватского тренера многие в Азербайджане отзываются положительно. Да, Никола смог объяснить игрокам, чего он от них хочет. Они его поняли, и учитывая, что было всего лишь 4-5 дней на подготовку, можно сделать вывод, что Юрчевич смог за короткий срок найти общий язык с футболистами.

Еще один важный момент, который не остался незамеченным. Проигрывая со счетом 1:2, хорватский тренер бросил в бой второго нападающего Руфата Дадашова, тем самым отправив команде месседж: вы должны пойти вперед на последних минутах! И пару угловых мы в концовке подали, создав напряженность у ворот сборной Хорватии. Правда, вышедший на замену и проведший на поле несколько минут Руфат Дадашов больше запомнился своими действиями после финального свистка. Видеокамеры ухватили момент, когда Руфату удалось выпросить футболку у игрока «Барселоны» Ивана Ракитича. Наверное, в обмене майками после игры нет ничего плохого. Но лучше все же договариваться об этом в подтрибунном помещении, а не на поле, где тебя, вымаливающего форму соперника, могут показать на весь мир. Кстати, тот же Рамиль Шейдаев после игры, отвечая на вопрос, заметил, что никогда не просит у соперников футболку.

Но вернемся к Николе Юрчевичу. Поздравляем хорватского специалиста с достойным дебютом, но обязаны напомнить о нескольких моментах, которые облегчили жизнь Юрчевичу перед первой игрой. В первую очередь, это, конечно же, его познания о Хорватии и хорватском футболе. Он изначально имел преимущество перед своим коллегой из сборной Хорватии Златко Даличем. И Юрчевич – молодец, что смог реализовать свое преимущество. Но в отборочном турнире еще семь матчей, и лишь одна игра будет против Хорватии. А как же быть с Уэльсом, Словакией и Венгрией? К этим соперникам Юрчевичу придется готовиться с нуля, и никаких преимуществ уже не будет.