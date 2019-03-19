"Десятки родственников жертв крушения парома атаковали автоколонну президента Ирака Бархама Салеха и не дали ему проехать к месту трагедии", - сообщает агентство INA со ссылкой на источник в канцелярии президента.

Разгневанные родственники жертв крушения парома в иракском городе Мосул не пустили президента Ирака и губернатора провинции Найнава к месту трагедии, где погибли около 100 человек, пишут иракские СМИ.

Портал Baghdadtoday со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака сообщает, что протестующие закидали камнями автоколонну губернатора провинции Найнава Нофаля аль-Акуба, также попытавшегося проехать к месту трагедии.

"Автомобиль, в котором везли губернатора, наехал на нескольких протестующих", - сообщил порталу источник.

Другой источник сообщил порталу, что родственники погибших потребовали от премьер-министра Ирака, министра здравоохранения страны и губернатора провинции выплатить им компенсации, создать беспристрастный следственный комитет и найти методы борьбы с коррупцией, косвенно повлиявшей на инцидент.

Накануне туристический паром перевернулся в реке Тигр. Паром был арендован в рамках празднования Новруза — праздника, знаменующего начало Нового года и наступление весеннего равноденствия, пишет BBC. По предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке. По последним данным агентства INA, число погибших составляет 96 человек. Минздрав страны сообщает о 91 жертве.