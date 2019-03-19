Парламентские уборщицы взбунтовались в Ереване
Уборщицы Национального собрания Армении провели сегодня акцию протеста против предлагаемых им новых условий работы, в том числе против сокращения зарплаты с нынешних 65–67 тысяч драмов ($130-135) до 45 тысяч драмов ($90), пишет Sputnik Армения.
По словам протестующих, новое руководство армянского парламента подписало с частной компанией "Клинерс", победившей в тендере, договор, и уже с 1 апреля она приступит к исполнению обязанностей. Новая компания предложила уборщицам подписать новые трудовые договоры, в соответствии с которыми их зарплата снизится почти на треть в связи с тем, что уборщицы работают всего два часа в день.
"Да, мы приходим в семь часов утра и до девяти часов убираем все помещения здания – кабинеты, коридоры, зал заседаний. За эти два часа мы выполняем такой объем работы, которого хватит на весь день", - передает издание слова одной из работниц.
С протестующими пообщался вице-спикер парламента Ален Симонян, который, впрочем, не имеет полномочий для решения вопроса, так что работницы требуют встречи с председателем парламента Араратом Мирзояном, пообещавшим принять их в понедельник. Если общение со спикером не поможет, то уборщицы намерены провести сидячий пикет прямо перед залом заседаний парламента.