Парламентские уборщицы взбунтовались в Ереване

Уборщицы Национального собрания Армении провели сегодня акцию протеста против предлагаемых им новых условий работы, в том числе против сокращения зарплаты с нынешних 65–67 тысяч драмов ($130-135) до 45 тысяч драмов ($90), пишет Sputnik Армения.

По словам протестующих, новое руководство армянского парламента подписало с частной компанией "Клинерс", победившей в тендере, договор, и уже с 1 апреля она приступит к исполнению обязанностей. Новая компания предложила уборщицам подписать новые трудовые договоры, в соответствии с которыми их зарплата снизится почти на треть в связи с тем, что уборщицы работают всего два часа в день.