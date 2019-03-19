В Армении и Нагорном Карабахе такое предложение было встречено с недовольством, а радикальная партия «Сасна црер» (сформирована на основе одноименной террористической группы) обвинила Самвела Бабаяна в «измене».

Как сообщает haqqin.az, накануне Самвел Бабаян заявил, что Нагорный Карабах должен быть передан под российский мандат, и назвал это «единственно возможным решением конфликта».

После такой реакции офис Бабаяна выступил с пространным заявлением о том, что сказанное Бабаяном было неправильно понято. И бывший полевой командир объяснил, что он на самом деле имел в виду.

По словам Бабаяна, Нагорно-Карабахский регион должен быть международным сообществом, прежде всего той или иной международной организацией, выведен из-под политического контроля нынешних властей конфликтующих сторон и передан под юрисдикцию той или иной международной структуры.

Согласно заявлению, Самвел Бабаян никогда не предлагал передать Нагорный Карабах под мандат России, это всего лишь интерпретация некоторых политологов.

«Концепция» Бабаяна полностью отвергает Мадридские принципы карабахского урегулирования и считает недопустимым обсуждение каких-либо территориальных уступок армянской стороны. В особенности по вопросу возвращения Лачина и Кельбаджара.

Но в «концепции» отмечается, что Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах должны подписать закрытое многостороннее соглашение о создании системы подмандатного управления в Нагорном Карабахе. Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем референдума после подписания такого соглашения.

«Концепция» также предусматривает другие аспекты создания системы подмандатного управления в Нагорном Карабахе, включая возвращение беженцев и вынужденных переселенцев.

Очевидно, что эта «концепция» никем не будет принята, но идея перевода Нагорного Карабаха под управление России еще несколько лет назад была предложена одиозным Зори Балаяном. По этому поводу он в свое время даже написал открытое письмо Путину.