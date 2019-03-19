В небе Сирии заметили российский «Ночной суперохотник» Видео
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ, который уже назвали «Ночным суперохотником», принял участие в операции в Сирии, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Вертолет впервые участвовал в боевой операции, он работал в паре с Ми-24/35 на севере провинции Хама. Они наносили удары по объектам боевиков в населенном пункте Натамина.
Вертолет Ми-28НМ является модернизацией модели Ми-28Н, прозванного в свою очередь "Ночным охотником". По информации СМИ, новая машина оснащена современной аппаратурой, системой управления и точным вооружением.
Новейшая версия вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" в небе Сирии. Видео @new_militarycolumnist pic.twitter.com/9AQC5vP6rS— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 22 марта 2019 г.