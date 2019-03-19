Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ, который уже назвали «Ночным суперохотником», принял участие в операции в Сирии, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Вертолет впервые участвовал в боевой операции, он работал в паре с Ми-24/35 на севере провинции Хама. Они наносили удары по объектам боевиков в населенном пункте Натамина.

Вертолет Ми-28НМ является модернизацией модели Ми-28Н, прозванного в свою очередь "Ночным охотником". По информации СМИ, новая машина оснащена современной аппаратурой, системой управления и точным вооружением.