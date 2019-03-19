Резкий обвал турецкой лиры

Из-за обвала турецкой лиры Центробанк страны объявил о приостановке аукционов недельного репо в национальной валюте, пишет Интерфакс со ссылкой на сайт ЦБ.

Турецкая лира, подешевевшая с утра в пятницу на 2,5% к доллару, замедлила падение после этого объявления, но потом обвал снова усилился, превысив 3% на фоне падения рынков акций по всему миру и снижения доходности долгосрочных US Treasuries.

Агентство Bloomberg сообщает, что рынок акций Турции падает в пятницу самыми быстрыми темпами за семь месяцев, индекс BIST потерял 3,5%.