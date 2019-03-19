Отмечается, что запрещена установка даже белых или темно-серых дисков.

В столице Туркменистана - Ашхабаде - местные власти запретили устанавливать на автомобили колесные диски всех расцветок, за исключением серебристых, сообщает портал «Хроники Туркменистана» со ссылкой на информацию собственных корреспондентов.

По данным издания, у водителей машин с цветными дисками дорожная полиция забирает техническое удостоверение на автомобиль и отправляет на техосмотр. Документы автомобилисту возвращают после того, как он поменяет колеса или перекрасит их.

Сообщается, что многие автомобили марок Mercedes, Lexus и Toyota последних годов выпуска в стандартной комплектации оборудованы дисками темного цвета, поэтому даже новая машина, приобретенная в автосалоне, не соответствует новым требованиям.

В сервисах по обслуживанию автомобилей уже образовались очереди.