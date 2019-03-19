В Беларуси опровергли объединение с Россией

Комментируя публикации некоторых СМИ о теоретической возможности продления президентского срока президента РФ Владимира Путина за счет объединения Беларуси и России, Макей заверил, что «на двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ», сообщает Tut.by.

«Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, и в нашем понимании не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации»,— передает слова Макея агентство Sputnik.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Один из вариантов, писало издание,— объединение с Беларусью, при котором Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку в России.