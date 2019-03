Названы вечно модные кроссовки

Второе место заняли классические кеды Vans Old Skool с «вневременным» дизайном. Третьими стали белые кеды adidas Originals Stan Smith, представленные во множестве вариантов расцветки и материалов. За ними последовали Reebok Classic Club C 85, adidas Originals Samba, New Balance 574 и PUMA Suede.

Заключительными в списке стали бюджетные пары Converse One Star Skate, adidas Originals Gazelle и кроссовки в стиле ugly shoes («уродливые ботинки») New Balance 990v4 Made in US.