Названы вечно модные кроссовки
Стилисты назвали десять недорогих пар кроссовок, которые, по их мнению, никогда не выйдут из моды, пишет издание Highsnobiety.
На первом месте оказалась модель Nike Air Force 1, которую можно купить в абсолютно любом фирменном магазине бренда.
Второе место заняли классические кеды Vans Old Skool с «вневременным» дизайном. Третьими стали белые кеды adidas Originals Stan Smith, представленные во множестве вариантов расцветки и материалов. За ними последовали Reebok Classic Club C 85, adidas Originals Samba, New Balance 574 и PUMA Suede.
Заключительными в списке стали бюджетные пары Converse One Star Skate, adidas Originals Gazelle и кроссовки в стиле ugly shoes («уродливые ботинки») New Balance 990v4 Made in US.