Президент Ливана призвал Госдеп уважать «Хезболлах»

По словам Ауна, «Хезболлах» также предпринимает попытки зарегистрироваться в качестве партии.

«Хезболлах» является одной из крупнейших религиозных организаций Ливана, которая широко поддерживается внушительной частью населения страны. Об этом на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Бейруте заявил президент Ливана Мишель Аун, передает РИА Новости.

«Сохранение народного единства и мира - первостепенная задача для нас. Ливанская «Хезболлах» представляет одну из главных конфессий в стране», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Накануне Мишель Аун в интервью российским СМИ заявил, что санкции, наложенные на «Хезболлах», негативно сказываются на всех ливанцах и банковском секторе.

Отметим, что Майк Помпео прибыл в пятницу в Бейрут с официальным визитом, завершая свое ближневосточное турне после визитов в Кувейт и Израиль. В ходе своего пребывания в Ливане госсекретарь встретился с руководством страны.