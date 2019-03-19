США объявили о полной победе над террористами в Сирии

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков группировки "Исламское государство", сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс, передает ТАСС.

"Сара Сандерс только что вышла к журналистам на борту президентского самолета и продемонстрировала карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%", - заявили корреспонденты пресс-пула.

"И.о. министра обороны Шанахан находится на борту самолета, и он провел для президента брифинг на эту тему", - приводит пресс-пул слова Сандерс.

Fox News в репортаже из населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии сообщила вчера о том, что последний опорный пункт ИГ в этом населенном пункте захвачен, хотя отдельные очаги сопротивления еще остались.