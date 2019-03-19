Выходцы из Прикаспия полностью заменили мужчин в Испании 5 тысяч лет назад научное открытие
Палеогенетики восстановили ДНК древнейших жителей Испании и выяснили, что примерно пять тысяч лет назад выходцы из Прикаспия полностью заместили местных мужчин. О любопытном открытии ученых, как сообщает haqqin.az, написало научное издание Science.
Пять тысяч лет назад на территорию Испании проникли выходцы из степей Прикаспия, пишут ученые. Примечательно, что специалисты не торопятся делать выводы о судьбе древних испанцев. Нельзя быть уверенными, указывают ученые, что их убили или же изгнали.
Существует «каспийская» теория происхождения индоевропейской языковой семьи, которая гласит, что родина этой языковой семьи — прикаспийские степи. Племена кочевников-скотоводов, прибывшие в Европу, говорит гипотеза, создали там так называемую «культуру боевых топоров».
Многие историки считали, что Испания, отделенная в те времена от прочей континентальной Европы ледниками и горными массивами, является прибежищем для многих групп древних людей, вымерших или исчезнувших в других уголках Земли.
Но исследование палеогенетиков, о котором сообщает общественности научное издание Science, опровергает теорию о сильной изоляции древней Испании. Генетические вторжения, доказали с помощью ДНК древнейших жителей тамошних земель исследователи, территории переживали всегда.
Напомним, под Прикаспием, о котором идет речь в нашумевшем исследовании палеогенетиков, принято понимать регионы, прилегающие к Каспийскому морю. Прикаспий, отметим, включает в себя территории Азербайджана, Российской Федерации, Казахстана, Туркмении и Ирана.