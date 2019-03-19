Палеогенетики восстановили ДНК древнейших жителей Испании и выяснили, что примерно пять тысяч лет назад выходцы из Прикаспия полностью заместили местных мужчин. О любопытном открытии ученых, как сообщает haqqin.az, написало научное издание Science.

Пять тысяч лет назад на территорию Испании проникли выходцы из степей Прикаспия, пишут ученые. Примечательно, что специалисты не торопятся делать выводы о судьбе древних испанцев. Нельзя быть уверенными, указывают ученые, что их убили или же изгнали.

Существует «каспийская» теория происхождения индоевропейской языковой семьи, которая гласит, что родина этой языковой семьи — прикаспийские степи. Племена кочевников-скотоводов, прибывшие в Европу, говорит гипотеза, создали там так называемую «культуру боевых топоров».