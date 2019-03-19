Франция готовится к протестам «желтых жилетов»

Кроме того, президент Эммануэль Макрон своим указом мобилизовал антитеррористическое подразделение армии, призванное оказать помощь полиции при обеспечении порядка во время акций протеста, а парижская префектура запретила ношение во время демонстраций любых видов оружия или предметов, которые могут быть использованы в таком качестве, а также масок, шапок и шарфов, скрывающих лицо.

Из-за опасений новых беспорядков во время запланированного на субботу 19-ого по счету еженедельного выступления «желтых жилетов» парижская префектура полиции запретила проведение демонстраций на Елисейских полях, а также перед Елисейским дворцом и зданием Национального собрания, пишет Дойче велле.

Поводом для введения усиленных мер безопасности стали уличные беспорядки, устроенные «желтыми жилетами» в прошлую субботу. Так, были разгромлены и частично сожжены несколько магазинов в районе Елисейских полей, полиция задержала 240 человек.

Частичные запреты на проведение демонстрации вынесены и в других городах Франции. В Ницце местные власти надеются таким образом избежать беспорядков накануне визита президента Китая Си Цзиньпина, запланированного на 24 марта.

В Тулузе активистам будет запрещено собираться на центральной площади Капитолия с полудня до 21:00, сообщает префектура города.

Как сообщает Agence France-Presse, во время демонстраций «желтых жилетов» 16 марта в рядах активистов находилось немало одетых в черное мужчин, скрывающих свои лица. По информации агентства, они были причастны к произошедшим во время марша погромам.