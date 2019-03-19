Китай и Россия оставляют Иран лицом к лицу с США комментарии экспертов
«Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля», - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон требует от Исламской Республики вести себя «как нормальная страна», иначе политика санкций будет продолжаться, добавил он. Между тем американские санкции все более губительно сказываются на экономике Ирана - национальная валюта снизилась до рекордного уровня, макроэкономические показатели все больше ухудшаются.
До последнего времени в Тегеране очень рассчитывали на поддержку России и Китая, однако эти надежды пока никак не оправдываются. Хотя обе эти страны выступали и выступают против санкций к ИРИ, российские и китайские компании, банки потихоньку уходят из этой страны, сокращая при этом всякое сотрудничество в экономической сфере.
Как считает иранский политолог Махмуд Шури, обусловлено это тем, что сама внешнеполитическая политика Ирана в плане экономики недостаточно четкая.
«Расширение экономического сотрудничества с Россией и Китаем не получило должного внимания в дипломатии ИРИ. В результате нам еще предстоит разработать надлежащую стратегию расширения экономического сотрудничества с этими странами.
Кроме того, Тегеран должен наконец-то определить свое четкое место в мировой экономике. В течение последних несколько лет наша страна импортирует человеческий капитал, знания, технологии с Запада. Более того, Иран прикладывал огромные усилия на направлении нормализации отношений с ЕС и США, а также успеха ядерного соглашения, чтобы создать условия для реализации экономического потенциала страны. И это касается не только политики Хасана Роухани и его правительства.
Фундамент подобного подхода был заложен еще 40 лет назад. Неудивительно, что в подобной ситуации Россия и Китай не стремятся рисковать, создавая для себя экономические проблемы из-за санкций ради сохранения и расширения сотрудничества с Ираном.
Кроме того, КНР и РФ, подобно другим странам, опираются на свои национальные интересы и смотрят на ситуацию с Ираном исключительно через призму собственной выгоды. К тому же, несмотря на то, что правительства Китая и России имеют хорошие отношения с ИРИ, российские и китайские корпорации и банки – это частные компании, чьи интересы могут не совпадать с интересами их правительств. И в конце концов, нельзя также игнорировать то, что Вашингтон приложил немало усилий, чтобы помешать Китаю и России оказывать поддержку Ирану», - делает вывод Махмуд Шури.
Еще более нелицеприятную характеристику сотрудничеству с Россией и Ираном дал другой иранский эксперт - Абдурахман Фатхоллы.
«Китай и Россия как неотъемлемая часть международной системы в какой-то мере способствуют поддержанию санкций. Они часть мировой экономики, и должны соблюдать законы этой экономики. Следовательно, не стоит удивляться, что некоторые российские и китайские банки и компании, подчиняясь законам мировой экономики, выводят свои активы из Ирана заранее. Мы должны признать, что ни одна страна в мире не пойдет на жертвы ради другого государства, если последнее не является ее стратегическим партнером. Иран же пока не сумел выстроить стратегическое сотрудничество с Россией или Китаем, так что и поддержки от них ожидать не стоит. Надо искать другие способы расширения сотрудничества с РФ и КНР. Необходимо также не забывать, что Москва, например, заинтересована в экономической изоляции ИРИ из-за конкуренции на нефтегазовом рынке. Однако это не мешает тому, чтобы Иран попытался найти другие формы использования экономического потенциала двух рассматриваемых стран», - указал Фатхоллы.
В целях улучшения ситуации эксперт по международной политике Хашим Фалахатпиш даже рекомендует Тегерану разделить тактические и стратегические интересы КНР и РФ, чтобы получать максимально возможную выгоду от этих отношений.
«Близость Ирана с РФ должна быть тактической, а не стратегической. Проблема в том, что Кремль не готов создавать с Тегераном стратегический союз. Для них мы – тактический партнер, были таковым и им же остаемся. Москва должна предпринять шаги по созданию атмосферы доверия между двумя странами. Например, она может предпринять меры по принятию Ирана в БРИКС. Если Россия сделает эти шаги, то можно будет говорить о том, что партнерство РФ и ИРИ имеет стратегический потенциал. Или же Россия может посодействовать вступлению Иран в ШОС. Или, например, может изменить свой подход к переговорам вокруг иранской ядерной программы. Несмотря на то, что ИРИ и РФ имеют одинаковые позиции в этом вопросе, Москва никогда не использовала все свои возможности и право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы остановить антииранские санкции. Если бы она использовала это право, то никто бы не смог угрожать Тегерану введением новых санкций, а сотрудничество между нашими странами стало бы стратегическим», - предполагает эксперт.
Между тем российские эксперты считают, что Иран остается для России дружественной страной, но он конкурент ей на газовом рынке в Европе.
«Никто не будет помогать иранцам выходить из изоляции, такая позиция Запада в отношении ИРИ выгодна всем в том числе и РФ. В первую очередь, на нас может сказаться газовый экспорт Ирана в Европу. С какими трудностями бы не столкнулся Иран, ему надо добиться для обеспечения своей экономики экспортировать свои энергоресурсы на Запад. Поэтому нам в какой-то степени выгодно давление США на это государство», - сказал haqqin.az эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшенков.
Экономический аналитик Антон Шабанов вообще убежден, что ни одна страна не станет рисковать своими экономическими отношениями с Западом ради Ирана. «Поддержка Ирана может повлечь за собой усиление санкций США и в адрес России. Не все государства захотят попадать под вторичные ограничительные экономические меры. Помочь захотят многие, но вот вступать в прямую конфронтацию с США отважатся единицы», — заключил Шабанов.