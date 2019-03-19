Заур Расулзаде 22:19

«Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля», - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон требует от Исламской Республики вести себя «как нормальная страна», иначе политика санкций будет продолжаться, добавил он. Между тем американские санкции все более губительно сказываются на экономике Ирана - национальная валюта снизилась до рекордного уровня, макроэкономические показатели все больше ухудшаются. До последнего времени в Тегеране очень рассчитывали на поддержку России и Китая, однако эти надежды пока никак не оправдываются. Хотя обе эти страны выступали и выступают против санкций к ИРИ, российские и китайские компании, банки потихоньку уходят из этой страны, сокращая при этом всякое сотрудничество в экономической сфере.

Как считает иранский политолог Махмуд Шури, обусловлено это тем, что сама внешнеполитическая политика Ирана в плане экономики недостаточно четкая. «Расширение экономического сотрудничества с Россией и Китаем не получило должного внимания в дипломатии ИРИ. В результате нам еще предстоит разработать надлежащую стратегию расширения экономического сотрудничества с этими странами. Кроме того, Тегеран должен наконец-то определить свое четкое место в мировой экономике. В течение последних несколько лет наша страна импортирует человеческий капитал, знания, технологии с Запада. Более того, Иран прикладывал огромные усилия на направлении нормализации отношений с ЕС и США, а также успеха ядерного соглашения, чтобы создать условия для реализации экономического потенциала страны. И это касается не только политики Хасана Роухани и его правительства. Фундамент подобного подхода был заложен еще 40 лет назад. Неудивительно, что в подобной ситуации Россия и Китай не стремятся рисковать, создавая для себя экономические проблемы из-за санкций ради сохранения и расширения сотрудничества с Ираном. Кроме того, КНР и РФ, подобно другим странам, опираются на свои национальные интересы и смотрят на ситуацию с Ираном исключительно через призму собственной выгоды. К тому же, несмотря на то, что правительства Китая и России имеют хорошие отношения с ИРИ, российские и китайские корпорации и банки – это частные компании, чьи интересы могут не совпадать с интересами их правительств. И в конце концов, нельзя также игнорировать то, что Вашингтон приложил немало усилий, чтобы помешать Китаю и России оказывать поддержку Ирану», - делает вывод Махмуд Шури. Еще более нелицеприятную характеристику сотрудничеству с Россией и Ираном дал другой иранский эксперт - Абдурахман Фатхоллы.