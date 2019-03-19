Сотни тысяч алжирцев вновь протестуют против президента
Сотни тысяч активистов, несмотря на дождь, вышли на улицы столицы Алжира, даже после того как 82-летний президент страны Абдельазиз Бутефлика объявил о том, что не будет в пятый раз баллотироваться на пост главы государства, пишет Дойче велле.
По словам демонстрантов, они не остановятся до тех пор, пока "сгнивший режим" не развалится.
Аналогичные протесты прошли во втором по величине городе страны - Оране, а также в 42 из 48 провинций Алжира. В городе Аннаба на северо-востоке Алжира демонстрантов не остановили даже проливные дожди и наводнения, передает Agence France-Presse.
В столице страны - Алжире - колонна протестующих растянулась на несколько километров. Многие участники акции несли национальные флаги. Во второй половине дня полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, чтобы помешать им прорваться к дворцу президента, передает Agence France-Presse. Однако в результате столкновений никто серьезно не пострадал.