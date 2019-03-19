Сотни тысяч алжирцев вновь протестуют против президента

Сотни тысяч активистов, несмотря на дождь, вышли на улицы столицы Алжира, даже после того как 82-летний президент страны Абдельазиз Бутефлика объявил о том, что не будет в пятый раз баллотироваться на пост главы государства, пишет Дойче велле.

По словам демонстрантов, они не остановятся до тех пор, пока "сгнивший режим" не развалится.