Мечети в Новой Зеландии открылись после теракта
Мечети Нур и Линвуд в новозеландском городе Крайстчерч, где в результате терактов 15 марта погибли 50 человек, вновь открыли свои двери для верующих, передает радио Новой Зеландии, сообщает «Анадолу».
Полиция Новой Зеландии завершила расследование теракта.
В открытии мечетей приняли участие представители местных властей, руководство мусульманских общин, заместитель комиссара новозеландской полиции Уолли Хаумаха.
В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта с разницей в 10 минут было совершено вооруженное нападение на мечети Нур и Линвуд. В результате атаки погибли 50 и ранения получили по меньшей мере 50 человек. Премьер-министр Новой Зеландии назвала нападение терактом.